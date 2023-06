Il ministro degli Esteri italiano dice che il dialogo tra PPE e CRE deve continuare – EURACTIV.com

Il dialogo tra il Partito Popolare Europeo (PPE) di centrodestra ei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) deve continuare perché bisogna fare sistema. “solida maggioranza” A governare l’Ue dopo le elezioni europee, il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto a EURACTIV Italia in un’intervista esclusiva. Nel frattempo, Rinnovamento e Socialisti si stanno allontanando dal PPE perché tende all’estrema destra.

Allo stato attuale, le proiezioni stimano che la CRE potrebbe diventare il terzo gruppo politico nel prossimo Parlamento europeo. Il liberalismo rinnova l’Europa “serio” A destra, questo rende ancora più complicato il puzzle del prossimo parlamento, e quindi della prossima commissione.

Il primo ministro Giorgia Meloni è un membro della coalizione di governo italiana guidata da Forza Italia (PPE) Fratelli d’Italia (Fradelli d’Italia, CRE) di Tajani insieme alla Lega di Matteo Salvini, un partito di estrema destra affiliato a Identità e Democrazia (ID ).

I funzionari di Forza Italia insistono spesso sul fatto che la loro partecipazione a un governo di destra garantisca l’orientamento europeista del Paese, date le posizioni ambigue degli altri due partner della coalizione contro l’Europa.

Gli è stato chiesto se avesse una posizione pro-UE “Claire” La coalizione italiana potrebbe essere la base per un accordo europeo tra il PPE e la CRE e se si aspetta che il partito della Meloni aderisca al PPE in futuro, Tajani ha risposto:

“L’anno prossimo ci saranno le elezioni europee e il PPE sarà obbligato a lavorare per creare una solida maggioranza che possa governare l’Unione Europea per i prossimi cinque anni (…) È importante che il dialogo tra CRE e PPE continua. Pur essendo forze diverse, votano già insieme al Parlamento europeo». “E, ad esempio, nel 2017, la maggioranza del PPE, del CRE e dei liberali ha deciso proprio che fossi eletto presidente del Parlamento europeo”, Ha aggiunto.

Una partnership tra PPE e CRE è fortemente promossa dall’attuale presidente dell’UE di centrodestra Manfred Weber, anche se le sue ambizioni hanno finora provocato proteste a Berlino, dove i partiti di destra l’hanno fermamente respinta.

Secondo le previsioni del partner di EURACTIV, Esami EuropaIl gruppo conservatore nazionalista CRE, attualmente la sesta forza al Parlamento europeo, è destinato a diventare il terzo con 85 seggi.

Renewal Europe prende le distanze dall'”estrema” destra

Per formare un’alleanza Mr. Un terzo partner considerato da Tajani è il partito centrista Rinnova Europa. Tuttavia, un recente accordo intragruppo complica le cose per tale alleanza.

In particolare, i partiti appartenenti al Gruppo Rinnovamento al Parlamento Europeo hanno firmato un memorandum d’intesa per creare una piattaforma elettorale comune che dia voce a candidati comuni.

Renew Europe riunisce il Partito democratico europeo (PDE), il partito ALDE e il partito del Rinascimento di Emmanuel Macron, che conta attualmente 101 eurodeputati.

“Questo protocollo d’intesa è un passo utile in vista delle imminenti elezioni europee, in quanto creerà una piattaforma operativa su cui possiamo costruire per la campagna elettorale”, ha affermato. Lo ha detto il segretario generale di Pte, Sandro Gosi.

Sig. Oltre a Kosi, Stéphane Séjourné, presidente di Renew Europe e segretario generale di Renewal, e Timmy Dooley e Ilhan Kyuchyuk, copresidenti di ALDE, hanno firmato il documento.

L’aggiornamento ha chiarito che non esiste alcuna alleanza con gli affiliati “serio” – Con riferimento a IT e CRE.

Parlando all’agenzia di stampa italiana ANSA, Cosi l’ha descritta così “fantasma” PPE, CRE e rinnovare l’Europa e “Può includere frammenti di ID”.

“Noi diciamo chiaramente no a questa ipotesi. Lo abbiamo già scritto, è un impegno politico forte e lo ripeteremo per tutta la nostra campagna elettorale: abbiamo un’altra visione dell’Europa.Notò, chiamando la signora Meloney neo-nazionalista.

I Socialisti e Democratici (S&D) hanno già adottato la stessa politica, escludendo qualsiasi cooperazione con il PPE per lo stesso motivo, nonostante il loro accordo. Verso il PPE “Direzione più pericolosa: estrema destra”, Il leader S&D Iratxe García ha recentemente dichiarato a EURACTIV Polonia.

Il PPE ha reagito con forza all’intervista, scagliandosi contro Garcia.

“Capisco che stia cercando di nascondere le debolezze del S&D, che coopera ogni giorno con forze di estrema sinistra che difendono sistematicamente le posizioni politiche di Mosca e Pechino, che sono apertamente antieuropee”, Il direttore della comunicazione stampa del PPE, Pedro López, ha dichiarato a EURACTIV Polonia.

Antonio Tajani sostiene la maggioranza qualificata e la riforma dei trattati

A livello politico dell’UE, Tajani ha parlato negativamente del consenso negli attuali processi decisionali dell’UE, affermando che ha dimostrato i suoi limiti ed è in gran parte dovuto all’inefficienza e all’immobilità.

“Il Consiglio prenderà decisioni in modo rapido ed efficiente con il voto a maggioranza qualificata in settori chiave come la fiscalità e la politica estera”, Tajani ha detto a EURACTIV Italia.

Ha anche sostenuto l’uso frequente di strumenti già previsti nei trattati “Regole del ponte” (consentendo di modificare una procedura legislativa senza una modifica formale dei trattati), per superare potenziali situazioni di stallo.

“L’Italia è pronta ad avviare processi di riforma mirati, sia in termini di assetto istituzionale che di processi decisionali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza e rapidità, che daranno sempre motivo alle nostre azioni”, ha detto Tajani.

Sulla riforma dei Trattati Ue, oggetto di molte discussioni, ha detto che consentirebbe l’Europa. “Aggiornamento” E “Riavviare”.

“Ci sono riforme che non possono più essere rinviate, alcune delle quali possono essere realizzate anche con gli accordi esistenti, mentre altre devono essere modificate”. Il politico italiano ha affermato che al Parlamento europeo dovrebbe essere conferito il potere di iniziativa legislativa.

“Quindi è importante avviare il processo di riforma. Vediamo se è una conferenza o una conferenza intergovernativa. M. Tajani ha concluso.