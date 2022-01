Un curly quiz italiano su tocsin, ison raison de 200 giorni fa, s fait sonner orologi per auto citazioni autonome su inflige une emendamenti e l enont en moint tirer sur la corde.

Don Leonardo Guerri, la prima lingua inglese Saintte-Marie à Coverciano, aux portes de Florence, ha creato ogni sorta di depositi confusi con tutte le domande per ascoltare oltre 200 orologi delle 08:00 e 20 orologi di PHO classificati il ​​20 o più .

Quatre ans de procdure giudiziario

Après l’chec d’une longue conciliation, quatre annie de procédure judiciire, de pitionstitions et de relevés audiomotriques, l’Agence regialen pourge la protection environment la la Toscane (Arpat) a dicido de sivir 2000 in euro dress. Il più classico per continuare focoso sonner ses clocks, ma unicamente l’appel des fidiles à la messe et à la prire.

Contatto par l’AFP, la maledizione della mia anima soxprimer.

Devant la multiplication des qurelles de clocker in campagne toscane, il cardinale Giuseppe Betori, archevque de Florence, avait envoy à ses paroisses any ques annes a direct destination à limiter fastidios sonores.

Il demandit aux pritres”Dviviter de mettre à rude ipreve le sentiment de dvotion chrtienne“The riverins ‘attenzione ai sottotitoli in italiano’ cryos vocabolario descrittivo saccades, levillissement des peoples rurales et désaffection des jeunes gnénations.