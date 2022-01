Casu cattura la tradizione italiana

Il gruppo britannico prosegue l’acquisizione europea. Per implementare la sua strategia di commercializzazione di veicoli usati online da quest’anno, Kazu ha acquisito la sua alternativa italiana Ego Prompram.

La strategia di Kazu si basa su una piattaforma e un’alleanza di centri fisici.

Non era stato lanciato in Francia e Germania e Kazu si è rivolto al mercato successivo per avere successo. Mercoledì 26 gennaio 2022 l’esperto britannico nel business dell’auto online ha ufficializzato l’acquisizione del suo equivalente italiano Brumbrum. L’operazione ha comportato தொகை 80 milioni di euro, la sottoscrizione di un assegno e l’emissione di azioni del gruppo.

Alla fine del processo, Kazuo stabilirà il proprio marchio nel mercato TransSulfine quest’anno, secondo un comunicato stampa. Il gruppo, infatti, potrebbe vantare la sua presenza in cinque grandi mercati europei Il sito spagnolo Swipcar è stato acquisito lo scorso novembre. Come festeggerà presto Il suo primo anno di quotazione a Wall Street.

Brummbrum è stata fondata nel 2016 Francesco Banfi Chi era il suo presidente. L’azienda milanese conta su un team di 180 persone. Cazoo osserva che questa evidenza continuerà ad essere la base per la crescita del gruppo. La piattaforma italiana beneficia dell’infrastruttura di 40.000 mq sulla Reggio Emilia per la produzione di veicoli usati. Prompram ha la capacità di rinnovare 15.000 unità all’anno.

Per saperne di più : “Caso è modellato sul progetto inglese in Francia”

Entrambi i siti digitali hanno modelli di business identici. Allo stesso tempo, si fanno avanti per acquistare, finanziare o ritirare l’abbonamento. Fin dalla sua creazione Alex Chesterman Nel 2018, Kazu ha consegnato 50.000 unità.