Un ciclista professionista italiano uccide un gatto con una pistola ad aria compressa

Il giovane Antonio Tiberi è stato coinvolto in polemiche in Italia. Un residente del gruppo Trek-Cecafredo è stato multato di 4.000 euro per aver sparato deliberatamente a un gatto con un fucile ad aria compressa dalla sua casa di San Marino. Il Corriere della Sera, che divulga l’informazione, conferma che l’animale è stato ucciso sul colpo e che il ciclista di 21 anni ha ammesso i fatti.

“Hodgson si è posizionato con una carabina BT65 SB Elite vicino alla finestra del suo appartamento a San Marino… L’imputato ha aperto il fuoco in direzione di via Istrani, colpendo deliberatamente il cranio di un gatto di passaggio…”, rivela l’italiano . Quotidiano. Tiberi si è difeso dicendo che non aveva intenzione di uccidere il gatto, ma “ha misurato la capacità di fuoco dell’arma”. Il ciclista afferma di aver preso di mira il gatto oltre al segnale stradale perché “credeva stupidamente e ignorantemente che l’arma non fosse letale”. Oltre a una multa di 4.000 euro, l’arma è stata definitivamente confiscata al corridore. Antonio Tiberi è membro del team Trek-Secafredo dal 2021. Già Campione del Mondo Junior a cronometro (nel 2019), ha vinto una tappa al Giro d’Ungheria nel 2022 e ha preso parte anche al Giro di Spagna. Come un giro della Lombardia.