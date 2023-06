L’italo-argentino Redegui è stato convocato dal tecnico azzurro Mancini

Via Le Figaro con AFP

Inserito 17/03/2023 alle 21:39

Questo contenuto non è accessibile. Matteo Retegui. Foto Club Atlético Tigre

L’italo-argentino Matteo Redegui è stato convocato per la prima volta in nazionale italiana per l’inizio delle qualificazioni a Euro 2024, secondo la lista dell’allenatore Roberto Mancini pubblicata venerdì sera. Il 23enne attaccante del Club Atlético Tigre, capocannoniere dell’attuale campionato argentino, è nato in Argentina ma ha passaporto italiano per via delle origini siciliane del nonno, secondo il padre.

Mancini ha annunciato questa settimana che Ciro Immobile era fuori dagli attaccanti per infortunio e lo stava convocando per la campagna europea. Compaiono altri due nuovi arrivati: il portiere del Les Vladimiro Falcone e il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Nel gruppo ci sono il “parigino” Gianluigi Donnarumma (portiere) e Marco Verratti (centrocampista).

L’Italia, campione d’Europa in carica ma che ha perso la Coppa del Mondo dello scorso autunno in Qatar, affronterà l’Inghilterra a Napoli il 23 marzo in un nuovo remake dell’ultima finale europea a Wembley nel luglio 2021. Tre giorni dopo si reca a Malta, l’avversario più debole del Gruppo C, che comprende Ucraina e Macedonia del Nord, la squadra che ha perso contro il Qatar.

Elenco dei 30 giocatori selezionati:

Portieri (4): Gianluigi Donnarumma (Paris SG/FRA), Wladimir Falcone (Lexe/ITA), Alex Mered (Napoli/ITA), Ivan Provedel (Lazio/ITA)

Difensori (10): Francesco Acerbi (Inter/ITA), Leonardo Bonucci (Juventus/ITA), Alessandro Buongiorno (Torino/ITA), Matteo Darmian (Inter/ITA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico DiMarco (Inter/ITA), Alessio Romagnoli (Lazio/ITA), Giorgio Scalvini (Atalanta/ITA), Leonardo Spinazzola (Roma/ITA), Rafael Doloy (Atalanta/ITA)

Sfondi (8): Niccolo Parella (Inter/ITA), Brian Cristante (Roma/ITA), Davide Fratessi (Sassuolo/ITA), Jorginho (Arsenal/ENG), Lorenzo Pellegrini (Roma/ITA), Matteo Pesina (Monza/ITA), Sandro Donali ( Milano/ITA), Marco Verratti (Parigi SG/FRA)

Avanti (8): Domenico Berardi (Sassuolo/ITA), Federico Chiesa (Juventus/ITA), Wilfried Gnonto (Leeds/ENG), Vincenzo Grifo Roma(Friburgo/GER), Simone Pafundi (Udinese/ITA), Matteo Politano (Napoli/ITA), Redegui (Club Atlético Tigre/ARG), Gianluca Scamacca (West Ham/ENG).