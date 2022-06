Il nazionale italiano Stefano Donat arriverà all’Olympia Milan per le prossime due stagioni

È stato il 27enne italiano, Stefano Donat (1,94 m), alle spalle di Ryer Venice, a vincere la Serie A. Donut è stato selezionato come MVP di tutte le nazioni per la stagione 2020-21. Leggi di più

Dopo aver trascorso tre stagioni al club catalano, l’ex Salonis Brandon Davis lascia il Barcellona per trasferirsi campione d’Italia in carica al Milan, dove rimane fino al… Leggi di più

Non è ufficiale ed è stato ora annunciato dal club. L’ex Limougeaud CJ Masinberg (1,96 m, 25) giocherà per la Germania Prussia per le prossime due stagioni. “Noi siamo… Leggi di più