Un chirurgo cerca di vendere una radiografia di un Bataclan ferito

Secondo MediaPart, questo famoso chirurgo ortopedico, Emmanuel Massetti, ha messo all’asta Opensea, un sito specializzato nella vendita di oggetti digitali nella NFT, la Bataclan Survivor Radio su cui stava lavorando, in cui vediamo davanti a me un proiettile Kalashnikov. Secondo il sito web dell’indagine, la radio è stata messa in vendita per $ 2.776.

Il chirurgo ha riconosciuto i fatti a Mediapart, affermando di averlo fatto”.in una professione educativa“Da allora ha tirato fuori lo spettacolo, ma non la sorpresa invisibile all’Opensea di domenica. Indice.”Porre la domanda da un punto di vista etico“ripristina”L’errore“Per non aver chiesto il permesso al paziente operato.

Sotto l’immagine, il medico identifica quanto segue:Questa giovane paziente, che ha perso il suo ragazzo in questo attacco, ha avuto una frattura aperta dell’avambraccio sinistro con il proiettile di Kalashnikov rimasto nei tessuti molli.“.

Mentre è attualmente in corso a Parigi il processo degli attentati del novembre 2015, Martin Hirsch ritiene questo”comportamento odioso“è essere”Contrariamente all’etica, richiama la questione del segreto medico, andando contro i valori di AP-HP e di servizio pubblico“.

Il annonce son intent de signaler les faits à la justice (en application de l’article 40 du code de procédure pénale qui demande à chaque fonctionnaire ayant connaissance d’un acte illégal de le dénoncer), et de saisir le conseil de l’Ordre come “Ministri con potere disciplinare“.