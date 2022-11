‘Un braccio, una gamba’: niente soldi, niente lavoro, niente assistenza sanitaria? non sempre.

Se non hai i soldi e non hai un lavoro, quali sono le tue migliori opzioni per ottenere assistenza sanitaria?

È la stagione delle iscrizioni aperte nel 2023 e molti americani sono alla ricerca di piani assicurativi sanitari. Alcuni stanno valutando i rischi associati alla completa assenza di assicurazione sanitaria.

Un ascoltatore ha scritto ad Arm and Leg di suo figlio, uno studente universitario che non ha reddito e non è più coperto dall’assicurazione sanitaria di famiglia. Ha chiesto: se suo figlio acquista un’assicurazione, rinuncia alla possibilità di ricevere cure caritatevoli (aiuti finanziari) presso l’ospedale locale?

Per rispondere a questa domanda, il podcaster Dan Weissman ha attinto all’esperienza di Karen Politz, membro senior della KFF, e Jared Walker, fondatore di Dollar For ed esperto di beneficenza.

