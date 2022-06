Un beneficiario RSA su cinque non aveva un’assicurazione sanitaria supplementare nel 2018, perché? (Vestire)

nuovo studia Dal Dipartimento di Ricerca, Studi, Valutazione e Statistica (DREES) esamina la quota Quelli con il minimo sociale chi non ha salute complementare. Questa osservazione è utile: se la popolazione francese totale è coperta per il 96% da mutua assicurazione, questa percentuale scende all’87% per i 6,6 milioni di persone che beneficiano del minimo sociale (RSA, ASS, AAH o il minimo di vecchiaia) o dell’attività bonus. I destinatari RSA sono i più a rischio: 1 beneficiario su 5 non aveva un’assicurazione reciproca nel 2018. Per quali motivi?

per il blog Lo studio DRES si basa sui dati raccolti a fine 2018, inizio 2019: all’epoca esistevano due sistemi di supporto per l’accesso alle assicurazioni sanitarie integrative: CMU-C e ACS. 1. falui è Novembre 2019 fusa per diventare una solidarietà sanitaria complementare (CSS).

Tra i beneficiari del minimo sociale, i beneficiari del Reddito di Solidarietà Attivo (RSA) sono i più colpiti dalla mancanza di copertura sanitaria integrativa. Infatti, solo l’81% dei beneficiari di RSA beneficia di un’assicurazione sanitaria integrativa, con i beneficiari ASS e AAH che riportano l’87% e quelli che percepiscono il bonus attività il 92%. La percentuale più elevata di questi ultimi è spiegata in particolare dal fatto che i beneficiari del premio attività hanno una società di integrazione.

La debole protezione per i destinatari di RSA può, a prima vista, sembrare sorprendente: infatti, nel 2018, i destinatari di RSA che hanno richiesto UHC supplementare (CMU-C) sono automaticamente ammissibili, a condizione che la domanda sia stata presentata. Tuttavia, solo il 67% di loro era coperto da questo dispositivo. DREES dimostra questa irreversibilità debolezza nell’ignoranza del dispositivo: ” L’ignoranza del dispositivo, e il motivo per cui non dovrebbe essere utilizzato, è significativa, anche nel suo scopo primario: quindi il 18% dei destinatari RSA ha dichiarato di non conoscere CMU-C”.

Tuttavia, una recente innovazione potrebbe cambiare la situazione: dall’inizio del 2022, i beneficiari delle RSA sono automaticamente eleggibili alla salute integrativa solidale, senza richiesta da parte loro e senza impegno finanziario. Saranno esclusi dal sistema solo i destinatari RSA che faranno esplicita richiesta di non usufruire dei CSS.

Lo studio ha quindi messo in discussione le ragioni per non usufruire dei destinatari di RSA che sapevano dell’esistenza di CMU-C, ma non hanno richiesto il beneficio (10% di loro):