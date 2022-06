Le previsioni del tempo hanno seppellito la roccia di Verdur 2022

Cattive notizie per i fan di questo festival gratuito sulle alture del castello di Namur. Rock Verdure non si svolgerà questo fine settimana al Théâtre de Verdure. Gli organizzatori hanno Ho dovuto prendere la decisione questo pomeriggio di cancellare “Return to Namur” da questo venerdì e cancellare “Rock Verdur” da sabato. Il motivo, secondo gli organizzatori: il maltempo. Secondo loro, IRM ha confermato che il tempo sarà molto brutto venerdì (tempesta, pioggia e vento) con il rischio concreto di prolungare questo maltempo per sabato.

Lo conferma Michel Degelder, direttore e organizzatore del festival: “ Non possiamo correre rischi, né dal punto di vista della sicurezza né dal punto di vista finanziario, per far andare avanti i festival. Il rischio per la sicurezza è reale sull’altopiano non protetto in cima al castello. A livello pubblico, VERDUR aveva conosciuto un clima simile nel 2016 e ha attirato 1.200 persone, rispetto alle 6.000 della soleggiata edizione del 2019. Questo non è finanziariamente sostenibile perché è un festival gratuito che dipende molto dal consumo pubblico.. “

Le previsioni del tempo non sono chiaramente una previsione sicura al 100%, ma secondo Michel Digelder, la decisione avrebbe dovuto essere presa prima di mercoledì. ” In questa data sono iniziate tutte le installazioni in loco, e da questo momento sono arrivate le spese“.