Un bar per parlare inglese, tedesco, spagnolo, italiano ecc…

Il Café des Langues de Moulins ha festeggiato il suo primo anno. Un viaggio per praticare le lingue straniere e gli scambi culturali.

“Questo incontro è destinato a mantenere un aspetto informale. Il modo in cui funziona è semplice: nessuna vendita, nessuna lezione. Gli organizzatori sono volontari“spiega Benoît Grenne, uno dei due fondatori del Café des Langues de Moulins. Questo giovane ingegnere francese di formazione e la sua compagna britannica Yolanda Shamash, oggi tirocinante assistente sociale presso la Croce Rossa, hanno creato in novembre il Café des Langues de Moulins 2022. Da un anno, questo evento gratuito riunisce le persone che vogliono praticare le lingue ogni giovedì dalle 20:30 al Moulins, bar 'Berwick's Corner'.

Scambio culturale

“È una buona scusa per incontrare tante persone. Ciò ci ha permesso di integrarci con MoulinsLa loro iniziativa è coincisa con l'apertura del Berwick Corner Pub: “Ci siamo innamorati di questo pub con la sua atmosfera irlandese.“, sorride Benoît. Da allora, i giovedì sera sono un luogo di scambio culturale per gli abitanti della regione che vogliono viaggiare, così come per i visitatori di passaggio.

Incontra e parla

Qui praticamente parliamo inglese a diversi livelli. C'è anche un piccolo gruppo regolare di madrelingua tedeschi, spagnoli e italiani. Altre lingue sono rare ma talvolta parlate, come il giapponese e il serbo; Questa settimana è arrivata una prima ungherese.

Da settembre, grazie agli sforzi dell'organizzatore volontario Adrian, la colazione linguistica si tiene ogni lunedì dalle 8:30 presso lo spazio di coworking di Moulins (accanto al municipio di Moulins). “È molto confortevole, silenzioso; Ideale per i principianti” osserva Yolanda Shamash. Con il bel tempo, i poliglotti organizzano barbecue e picnic sulle rive dell'Allier; Conveniente per le famiglie.

Oggi organizzatrice volontaria, Julie Herry è arrivata a Moulins nel 2022: “Ho studiato in Pennsylvania negli Stati Uniti e a Toronto in Canada. Sono venuto qui per parlare inglese e incontrare persone.”

Potete trovare le attività del Café des Langues su Facebook: cafedeslanguesMoulins