Questa nuova serie di successo sta terrorizzando completamente il web

serie

Questa è la nuova serie da non perdere!

Netflix è diventato un esperto di contenuti horror o thriller spaventosi. Una serie nuova di zecca di cui non hai ancora sentito parlare è particolarmente terrificante. Archivio 81 Battista, conta davanti a noi belle notti di dolore.

sporco? L’archivio 81 segue Dan Turner (Mamoudou Athie) mentre accetta un misterioso lavoro per recuperare una serie di videocassette del 1994. Una rievocazione di un documentario girato da Melody Bendras (Dina Chehabi), si concentra sulle indagini su una setta pericolosa. nel programma? Dietro le porte chiuse in un luogo particolarmente terrificante, il culto demoniaco, la casa stregata e i vecchi archivi sono pieni di storie e scene troppo spaventose per farti rifugiare sotto la trapunta.

La serie diretta da Rebecca Sonnenshine è in realtà un adattamento di un podcast lanciato dal duo Dan Powell e Marc Sollinger nel 2016. Uno dei creatori del podcast ha spiegato cosa li ha ispirati: “Ho lavorato in una libreria di effetti sonori negli ultimi due anni , e uno dei miei lavori è stato ascoltare tutti gli effetti sonori che ci sono stati dati. Facevo questo lavoro da casa, quindi ho passato più tempo che mai nel mio appartamento ad ascoltare strani rumori. Questa esperienza, combinata con un l’apprezzamento generale per lo stile delle immagini che si trova nella narrazione dell’orrore è stata una delle principali fonti di ispirazione”.

Ma questa non è l’unica ispirazione per questa serie. Ecco come Netflix ha rivelato che Archive 81 è stato in gran parte ispirato da film horror come Brillante, eccitante, bambino al rosmarino ma anche una serie margine, x-file o Cime gemelle. L’unica domanda ora è: quando ci sarà una seconda stagione?