Un asteroide con un diametro di mezzo chilometro si sta dirigendo verso la Terra – La Nouvelle Tribune

Nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre, gli scienziati hanno individuato un asteroide gigante diretto verso la Terra. È stato scoperto da due osservatori nel sud della Russia. Hanno scattato foto e pubblicate il 2 ottobre sul canale Telegram dell’Istituto di Matematica Applicata kiditch Accademia Russa delle Scienze. L’asteroide è stato visto utilizzando il telescopio situato nel villaggio di Kochivanchik e nel villaggio dell’Università statale di Kuban nella Russia meridionale.

Con un diametro di mezzo chilometro, ruota attorno al Sole in un’orbita rettangolare con un periodo di 3,44 anni avvicinandosi alla Terra secondo gli scienziati russi. Tuttavia, assicurano che il corpo celeste non rappresenta alcun pericolo per il pianeta”.Nel prossimo futuroQuesta scoperta arriva dopo un esperimento condotto dalla NASA 6 giorni fa che ha colpito un asteroide per distorcerlo. Gli scienziati della NASA hanno annunciato che era necessario attendere da pochi giorni a qualche settimana per assicurarsi che il percorso dell’asteroide fosse effettivamente cambiato.

Leggi anche: L’asteroide contiene elementi necessari per la vita, secondo uno studio

L’esperimento, il primo del suo genere per l’umanità, è stato condotto nell’ambito della missione Dart. Quindi la NASA ha dovuto distruggere una delle sue navi spingendola contro un asteroide, in modo da deviare la sua rotta e proteggersi da una potenziale minaccia in futuro. “Abbiamo inaugurato una nuova era, in cui probabilmente avremo il potere di proteggerci dal pericoloso impatto di un asteroide‘, è stato annunciato Laurie Glassa, direttore delle scienze planetarie alla NASA. Al momento, non c’è alcuna somiglianza tra i due asteroidi.