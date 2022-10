La città ha mobilitato la salute mentale, un importante problema di salute pubblica » Messaggio economico e politico del GCAA

Dal 10 al 21 ottobre 2022, la città di Nizza si mobilita per la salute mentale, una questione importante della salute pubblica e del benessere.





Nel mondo, 1 persona su 4 sarà colpita da un disturbo di salute mentale nel corso della sua vita. Nonostante l’importanza della salute fisica, una buona salute mentale permette alle persone di realizzarsi personalmente e professionalmente, di superare gli stress di una vita normale.

Creato nel 1990, il SISM è un evento nazionale annuale che consente:

sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute mentale;

Fornire informazioni tematiche annuali sui diversi approcci alla salute mentale;

Riunire attori e spettatori di eventi professionali e utenti della salute mentale, attraverso questo sforzo comunicativo;

Aiutare a sviluppare reti di solidarietà, riflessione e cura;

Presentare luoghi, mezzi e persone che possono fornire supporto o informazioni locali.

Questo tema dell’edizione 2022 si rivolge alla dimensione fisica del nostro ambiente, che include:

Ambiente immediato di tutti: alloggi;

L’ambiente più ampio: sviluppo municipale (qualità delle infrastrutture e della rete di trasporto pubblico, presenza e accesso alla natura o biodiversità);

L’ambiente più lontano: il nostro pianeta e l’attuale crisi ambientale.

La città di Nizza lavora da diversi anni per sviluppare una cultura di buona salute mentale tra i nizzardi. Nell’ambito delle Settimane d’informazione sulla salute mentale, la città di Nizza organizza dal 10 al 21 ottobre, insieme ai suoi partner, conferenze, workshop, letture, mostre o dibattiti cinematografici.

Azioni della Città di Nizza e del suo Consiglio Locale per la Salute Mentale (CLSM)

Consiglio municipale per la salute mentale della città di Nizza, guidato dal Dr. Richard Chemla, vicesindaco incaricato della trasformazione ambientale, dell’energia, della salute e del benessere,

Il presidente della commissione per l’ambiente, la salute, la solidarietà e la coesione sociale riunisce funzionari eletti, professionisti psichiatrici, rappresentanti degli utenti e operatori sanitari.

In uno spirito di consultazione e coordinamento, il CSLM definisce e attua la politica locale e attua azioni per migliorare la salute mentale e l’assistenza per la popolazione interessata (ad es. redazione del Mental Health Handbook, Discovery Workshops che riuniscono pazienti, famiglie e caregiver presso il Naïve Museo d’Arte, miglioramento della formazione per professionisti e agenti, ecc.).