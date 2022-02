Par Manon C. Photos by My B. Publié le 2 février 2022 à 22h08

Une étude menée par Airparif révèle qu’il ya “2 à 3 fois plus de particules ultrafines dans les zones urbaines et périurbaines que dans les zones rurales.”

Vous connaissiez les multe per particellescopri les particelle ultrafini, dont la taille est semblable à celle d’un virus (moins de 0,1 micromètre) et qui sont, elles-aussi, responsables de problemi cardiovascolari e neurologici chez l’humain, car ces dernières peuvent pénétrer bien plus profondément dans le corps, que les particules fines.

Une studio menée sur plusieurs mois par Airparif, l’organismo francese agréé par il ministère de l’Environnement qui surveille la qualità dell’aria nell’Île-de-France, révèle que “les particules ultrafines sont présentes partout, mais surtout en zona urbana“Pendant la campagne, on a vu qu’il y en avait 2 à 3 fois plus dans les zones urbaines et périurbaines que dans les zones rurales”, esplicito Antonio Troucheingegnere chez Airparif, à Info Francia.

Ces particules ultrafines, qui ne font l’objet d’aucune réglementation actuellementont été mesurées à Paris et en Ile-de-France grazia all’impianto di 4 stazioni : aux Halles à paris, à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, à Tremblay-en-France e Seine-Saint-Denis et à Bois-Herpin dans l’Essonne. Les principales sources des particules ultrafines sont, à l’instar des particules, le trafic routier et le chauffage au bois.

Mais ces particules ultrafines sont bel et bien plus Dangereuses que les particules multe. Selon des chiffres de Santé Publique Francia, les particules, fines et ultrafines, sont responsables de 48 000 decès par an. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentazione et du travail, indique, quant à elle, que les particules ultrafines “son”. bis più nocivi que les particules de taille supérieure, car elles pénètrent plus profondément dans l’organisme.” De plus amples études vont être menées prochainement afin de fixer, à l’avenir, un seuil de référence.