Un anno dopo il lancio del telefono precedente, il Sony Xperia 5 V arriverà molto presto

Il produttore presenterà una conferenza online il primo giorno dell’IFA di Berlino per svelare ufficialmente in dettaglio il suo nuovo telefono. telefono intelligente Xperia 5 V. Questo sarà il secondo modello top di gamma del marchio ad essere lanciato quest’anno, dopo il fantastico Xperia 1 V.

evento personalizzato

Diverse fonti, tra cui un sito web giapponese e la Federal Communications Commission degli Stati Uniti, hanno recentemente riferito che Sony intende presentare il suo nuovo telefono Ericsson 5V Esattamente un anno dopo l’uscita dell’Xperia 5 IV, avvenuta il 1 settembre. L’azienda ha confermato queste voci pubblicando un breve video teaser in cui vengono evidenziate le capacità fotografiche del suo prossimo smartphone. Il video si conclude con l’annuncio dell’evento di lancio, che si terrà online venerdì 1 settembre alle 9:00 ora locale.

Sony ha lanciato lo scorso maggio il suo eccellente Xperia 1 V, e quindi arriva con il modello 5 V, come sempre più compatto. Lo smartphone viene venduto anche a un prezzo più basso. Ricordiamo che l’Xperia 5 IV è stato venduto a 300 euro in meno rispetto al Model 1 IV, arrivando a 1.000 euro.

Privilegi?

Il prezzo dell’Xperia 5 è oggetto di regolare dibattito, con prezzi che raggiungono facilmente i 1.000 euro, ovvero generalmente 300 euro in meno rispetto all’Xperia 1. Anche quest’anno, Sony prevede di lanciare uno smartphone potente, ma potrebbe essere possibile vederlo (piccolo) calo) nel prezzo. Infatti, un video trapelato, pubblicato a luglio, ci mostrava l’Xperia 5 V con solo due sensori fotografici invece dei soliti tre. Non c’è dubbio che il produttore sacrificherà il teleobiettivo per mantenere solo il sensore principale e l’ultragrandangolo. La scelta è stata fatta di ridurre il prezzo del dispositivo?

Lo scopriremo abbastanza presto. Perché scopriremo già cosa si nasconderà sotto la scocca di uno smartphone. Questo dovrebbe avere il SoC Snapdragon 8 Gen 2, ovvero l’ultima generazione di processori di Qualcomm equipaggiati con la maggior parte dei telefoni di fascia alta rilasciati dalla fine dello scorso anno. Se Sony volesse davvero abbassare il prezzo dell’Xperia 5 V, non sarebbe escluso che alla fine troveremmo il chip Snapdragon 8+ Gen 1.