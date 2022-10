L’ultima tecnologia Wi-Fi 6 a soli 79€ su Amazon

Wi-Fi 6 (802.11ax) aumenta notevolmente la velocità Wi-Fi, aumenta la copertura wireless, riduce il consumo energetico e aumenta la stabilità. In breve: i vantaggi in tutti i punti. Tuttavia, non tutte le scatole Internet sono ancora compatibili con questo standard e potrebbe essere saggio aggiungere un router Wi-Fi 6 alla tua scatola esistente piuttosto che aggiornare il tuo pacchetto Internet.

Il router ZTE AX3000 Pro Wi-Fi 6 permette di sfruttare il nuovo standard Internet wireless ad un ottimo prezzo (vedi fine articolo).

Per quanto riguarda le apparecchiature, il router ZTE ha quattro antenne 7dBi ad alto guadagno e un chip dual-core Qualcomm ad alte prestazioni. Per il cavo, almeno 4 porte RJ45 1000 Mbit/s. Il suo design è anche molto elaborato con un aspetto elegante e raffinato.

Utilizzando una larghezza del canale di 160 MHz, sulle frequenze 2,4 GHz e 5 GHz, il router consente velocità cumulative fino a 3000 Mbit/s utilizzando 256 dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente. Un router può coprire un’area fino a 139 mq, la tecnologia EasyMesh consente di collegare più router senza alcun limite sulla copertura di rete.

Il router ZTE AX3000 Pro Wi-Fi 6 è ora In vendita su Amazon Per 79 euro utilizzando un buono del valore di 20 euro disponibile direttamente nella pagina del prodotto. Un prezzo molto contenuto per le apparecchiature che consentono di creare una rete Wi-Fi con le ultime tecnologie esistenti.

Come per tutte le promozioni di questo tipo, è a tempo limitato e può terminare in qualsiasi momento. Amazon offre la consegna gratuita entro pochi giorni su questo prodotto, così come la consegna espressa solitamente in un giorno (variabile a seconda dell’indirizzo di consegna).