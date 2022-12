Un aggiornamento sulla salute di Christopher Letang

Il giornalista sportivo della TVA Renaud Lavoie, che ospita un podcast con Christopher Letang, ha fornito un breve aggiornamento sulla sua salute mercoledì sera a “JiC”.

Il difensore 35enne ha subito un ictus e si sta già riprendendo dai sintomi causati dall’infarto.

“Ho fatto una bella chiacchierata con Chris. Oggi sta molto meglio e si sente bene. Si sente molto meglio rispetto a dopo l’ictus di otto anni fa. È solo diverso”.

Letang ha iniziato a sentire che qualcosa non andava domenica. Non è stato fino a lunedì che ha avuto una batteria di test con lo staff medico dei Pittsburgh Penguins.

La guardia del Quebec ha visitato i suoi compagni di squadra dopo la partita di martedì contro i Carolina Hurricanes e ha parlato con il suo direttore generale, Ron Heckstall, e con il suo capo allenatore, Mike Sullivan.

Credito immagine: Martin Chevalier/JdeM

Sembra che stia già valutando di rimettersi in gioco, anche se è sulla Terra da un periodo indefinito.

“Ha anche detto (a Heckstall e Sullivan) quando posso ricominciare a sciare? Se Christopher Letang mi ha detto ieri sera che sta molto meglio, preparati! Lo conosco… lo conosco là fuori! Guardalo saltare con gli sci presto,” Lavoie ha aggiunto.

“Non so quando, ma più veloce che più lento. A meno che i medici non gli dicano di no, no, Christopher rispetterà sempre la richiesta dei medici. Ma una cosa è certa, non sarei sorpreso.

“Non sto dicendo che succederà, ma lo so, Chris.” Solo il fatto che ne abbia parlato con il suo direttore generale è perché ha un’idea in testa.

In alto, nel video in testa all’articolo, ascolta il brano “La Mise en échau” su “JiC”.