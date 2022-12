Nel suolo del Brabante si trova anche il cloridazone, un insetticida vietato nel 2021

Pesticidi ed erbicidi sono ancora molto presenti nelle acque sotterranee. La nuova direttiva europea entrerà in vigore il 1° gennaio e migliorerà l’accuratezza dei controlli e delle analisi. Alcune zone sono colpite più di altre. È il caso del Brabante vallone, dove un erbicida, il cloridazone, ha un’incidenza elevata.

I suoli sabbiosi della contea sono particolarmente permeabili. Pertanto, gli erbicidi utilizzati in agricoltura non hanno difficoltà ad infiltrarsi nel suolo e nelle falde acquifere. “Il problema principale sono i metaboliti del cloridazone, cioè i prodotti di degradazione”.Spiega Bruno Scheffers, professore emerito all’Università di Liegi Gembloux Agro-BioTech. “Fino all’anno scorso, il cloridazone veniva utilizzato per coltivare barbabietole, mais o colza, ma il residuo è ancora presente nel suolo. È necessario controllare le nostre acque sotterranee. In Francia sono già state effettuate analisi più sistematiche nelle aree in cui il tasso è stato molto alto. Dobbiamo anche lavorare a monte giocando la carta della prevenzione, riducendo l’uso di pesticidi, soprattutto quando i terreni agricoli sono permeabili!”