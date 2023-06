Ultimo giorno per esprimere la propria opinione sul progetto sanitario regionale dell’Ile-de-France

©FB

A Vincennes, Santé ospita sport, con o senza prescrizione medica



L’attività fisica, adeguatamente allenata e praticata, contribuisce a una migliore salute e alla prevenzione delle malattie. Ma entrarci quando non sei in forma non è facile. Questo è il punto centrale dello sport su prescrizione introdotto dal 2016. Per implementarlo, ma anche per accogliere le persone senza prescrizione medica, Vincennes ha appena aperto Maison Sport-Santé …