Ultime indiscrezioni di mercato 25/01: Poljevic – Lambert – Hendry – Hagi – Ambrose – Trost – Ekong – Ajork – Tavares

UFFICIALE: Fabio Silva lascia l’Anderlecht

L’attaccante portoghese è in prestito dal Wolverhampton all’Eindhoven. (leggi di più)

Thierry Ambrose attira l’interesse di Hull City

Il KV Oostende è negli angoli dove cadono gli scioperi. Ora rischia anche di perdere un’altra roccaforte. (elenco delle suite)

Thomas Tavares o Spartak Mosca

Thomas Tavares lascia il Benfica per lo Spartak Mosca. Il 21enne terzino destro portoghese ha firmato fino all’estate del 2026 con un anno di proroga.

UFFICIALE: Thomas Tavares, giocatore dello Spartak 🔴⚪️ Il 21enne diplomato al Benfica può giocare sia a sinistra che a destra della difesa. Il contratto di Thomas durerà fino al 2026 con la possibilità di prorogare per un anno. Benvenuto! 🇵🇹 pic.twitter.com/vk2zJkCS0n – FC Spartak Mosca (fcsm_official) 24 gennaio 2023

Profilo Bundesliga di Ludovic Ajurek

Ludovic Ajurky lascia lo Strasburgo e passa al Mainz. E il club tedesco ha annunciato in un comunicato la notizia:L’FSV Mainz 05 ha ingaggiato l’attaccante francese Ludovic Ajorque. L’attaccante alto 1,96 viene dal Racing Club Strasbourg, per il quale ha segnato 51 gol e fornito 19 assist in 151 partite ufficiali. L’Ajorque ha successo anche a livello internazionale: due gol e un assist in sei partite di Europa League. Il 28enne mancino ha firmato un contratto al Bruchweg fino al 30 giugno 2026. I due club hanno concordato di non rivelare i dettagli del trasferimento. Indosserà il numero 17 con l’attuale numero 12 in Bundesliga.

Benvenuto a Magonza 05, Ludovic Ajorque! ❤️🤍 pic.twitter.com/CcBzggCqeU – 1. FSV Magonza 05 (@1FSVMainz05) 24 gennaio 2023

Celtico Ciao Hyeongyu Oh

“numero celtico Il Football Club è lieto di annunciare la firma del nazionale sudcoreano Hyunju Oh, che si è unito al club con un contratto quinquennale, soggetto ad approvazione internazionale.ha appena annunciato la squadra scozzese.

🆕✍️ Ehi Silt! 🟢⚪ Siamo lieti di annunciare la firma della nazionale sudcoreana Hyeongyu Oh, soggetta ad approvazione internazionale. sei il benvenuto # CelticoAh 🍀🇰🇷 -Celtic Football Club (CelticFC) 25 gennaio 2023

Il ritorno di William Trost-Ekong e la Premier League

William Troost-Ekong passa alla Salernitana. Lo ha annunciato martedì il club italiano con il quale si è messo d’accordo Watford FC per un trasferimento temporaneo con opzione per l’acquisto del difensore classe 1993 William Trost-Ekong. L’ex giocatore dell’Udinese indosserà la maglia numero 15..

Iannis Hagi torna in campo… e grandi interessi dalla Turchia

Sempre dopo la rottura del legamento crociato, Iannis Hagi ha risposto in amichevole. Tuttavia, potrebbe essere rilanciato in un posto diverso dalla Scozia. (leggi di più)

Bruges e Scott Parker sono ansiosi di riportare Jack Hendry dal prestito alla Cremonese

Alla ricerca di rinforzi, il Club Brugge guarda prima internamente: un giocatore in prestito può essere richiamato. (leggi di più)