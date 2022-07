Davanti a Jumbo con ampio margine, Lotto e Astana raccolgono le briciole: quanta vittoria hanno ottenuto entrambe le squadre dall’inizio del Tour de France?

Prima dell’ultima serie di vittorie consecutive del Tour de France, i corridori hanno potuto tirare una bella botta con il terzo e ultimo giorno di riposo a ridosso di Carcassonne, scena finale di domenica. L’opportunità per ASO, l’organizzatore del Tour, di comunicare le vincite di ogni squadra dopo 15 tappe.

Non sorprende che sia stato il team Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard e Wout van Aert a distinguersi in testa. Grazie alle sue vittorie in tre tappe, maglia verde e maglia gialla (provvisoria) ma anche a cinque secondi posti (quattro per Van Aert e uno per Vinggaard), il credito totale della squadra olandese ha raggiunto i 111.350 euro. Si tratta di più del doppio dell’importo ricevuto dal suo secondo classificato Ineos Grenadiers (50.970 euro). Il team BikeExchange è arrivato terzo con €45.950 grazie alle grandi prestazioni di Groenewegen, Matthews e persino Schultz.

Il team Tadej Bujakar degli Emirati Arabi Uniti si è piazzato al quarto posto con 44.450 euro.

Da parte belga, le squadre Quick Step (6 – 33.420 euro), Alpecin-Deceuninck (8 – 28.280 euro) e Intermarché-Wanty Gobert (9 – 28.280 euro) sono nella top ten mentre Team Lotto Soudal, non In questo turno al Tour de France ha preso un punto al penultimo posto con 6.070 euro. Peggio solo l’Astana con soli 2.340 euro.