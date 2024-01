Tutti e cinque i benefici del sedano per la salute

Potassio, calcio, vitamina K, fibre… l'elenco dei nutrienti che compongono il sedano è lungo. Ecco perché questo ortaggio fa così bene alla salute. Ma quali sono le sue virtù?

Il sedano è un buon alimento per il cuore

Ogni 100 grammi di sedano cotto contengono 284 milligrammi di potassio e 53,3 grammi di calcio, secondo la tabella della composizione nutrizionale degli alimenti. Seguentesviluppato da Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (ANSES). Questi due nutrienti sono molto importanti per la salute del cuore.

Infatti, secondo Manuale MSD“,”Un livello di potassio troppo alto (iperkaliemia) o troppo basso (ipokaliemia) può avere conseguenze gravi, come disturbi del ritmo cardiaco o addirittura arresto cardiaco (arresto cardiaco).”

Per il calcio, Istituto di Cardiologia di Ottawain Canada, indica che “Una dieta naturalmente ricca di calcio può prevenire l’accumulo di placche nelle arterie.Questo non è il caso degli integratori di calcio, da qui l’interesse a trovarlo nella dieta.

100 grammi di sedano forniscono anche 37,8 grammi di vitamina K1. Questo è molto importante per la coagulazione del sangue. Infatti, secondo Manuale MSDLa carenza di vitamina K può portare a disfunzioni della coagulazione e rischio di sanguinamento.

Infine, gli ultimi due nutrienti che fanno bene al nostro cuore sono Flavonoidi E il Fibreche contribuisce alla buona salute cardiovascolare.