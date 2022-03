Tusmo du 14 mars 2022, quelle est la solution du jour ? – Breakflip

Un mot par jour est à deviner sur Tusmo, en six essais max. Ils peuvent être difficilis à deviner, et on vous fait découvrir celui du 14 mars 2022!

Un nouveau jeu est actuellement très presente su Twitter : il s’agit de Tusmoune sorte de Motus en ligne avec un nouveau mot à découvrir chaque jour, identique pour tous les joueurs. Sa version anglophone existe aussi, et se nomme Wordle ! Chacun de ces mots débute par une lettre imposée, et des indicis sont donnés à chaque essai en fonction des lettres utilisées. Malgré tout ça, somes mots peuvent tout de même être compliqués à trouver, et on vous aide en vous donnant la réponse du jour. Quel est le mot du 14 mars 2022 sur Tusmo ? C’est en six essais ou moins que vous devrez trouver le mot du jourqui est le suivant : – Ce lundi 14 marzo, le Tusmo du jour est : RICORRERE – Si vous jouez pour la première fois au Tusmo, quelques règles sont à connaître : Vous disposez de sollement sei saggi versare deviner le mot

versare deviner le mot Chaque proposition doit débuter par la lettre imponee et être en français

et être en français Lettere rossetti sont bien placeesmeno lettere gialli sont presenti mais mal placeesmeno lettere senza colore ni figlio pas dans le mot un deviatore Rendez-vous chaque jour sur Tusmo pour deviner un nouveau mot et sur Breakflip pour avoir no solution! Vous pourrez ensuite partager votre résultat du jour su Twitter.

Pubblico il 14/03/2022 alle 12:49



Par Aziliz