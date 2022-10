Samsung Galaxy S22 Ultra a un prezzo debole nel Backmarket

Samsung Galaxy S22 Ultra è al miglior prezzo in Backmarket. Risparmia oltre 470 euro acquistandolo oggi! Sbrigati, non ce ne sarà abbastanza per tutti.

Quali sono le specifiche del Galaxy S22 Ultra?

Il Samsung Galaxy S22 Ultra Ha un display AMOLED HD da 6,8 pollici con Corning Gorilla Glass Victus + sulla parte anteriore e posteriore. Chi dice che AMOLED dice colori fantastici, neri profondi e contrasti sorprendenti. Il Galaxy S22 Ultra Non un’eccezione alla regola. Per quanto riguarda la foto, lo smartphone dispone di un blocco di 4 sensori, tra cui un sensore grandangolare con risoluzione di 108 megapixel. Questo lo completa Ultragrandangolare 12 MP E un teleobiettivo da 10 megapixel. Con diverse modalità di scatto, sarai in grado di dare a tutti i tuoi scatti un tocco professionale. Per la batteria, il Samsung Galaxy S22 Ultra Funziona meglio dell’S21. La batteria risparmia il 7% Di più rispetto al modello precedente e si continua alle 17:30 Se affettamo lo smartphone con un bisturi troveremo il chip Exynos 2200 che fornisce velocità e fluidità allo smartphone Anno Samsung.

Backmarket, è il giusto piano anti-crisi per trovare Samsung Galaxy S22 Ultra ad un prezzo sacrificato?

Se stai cercando un nuovo smartphone e non vuoi sprecare il tuo budget ora quando il tuo potere d’acquisto sta subendo un grande successo. Vai a Backmarket. Il tempio rinnovato propone smartphone come nuovi al giusto prezzo. Scegliendo il grado “Perfect Condition”, si beneficia di uno smartphone che sembra nuovo (i micro graffi possono rimanere appena visibili) e senza alcun problema tecnico. Come è possibile ? Gli smartphone di mercato sono valutati da esperti. Anche il servizio clienti è al top perché hai 30 giorni per cambiare idea e un anno di garanzia contrattuale.

Il Samsung Galaxy S22 nero è in vendita oggi a 981€ invece di 1.457,67€ Ha una capacità di archiviazione di 256 GB acquisto intelligente Per risparmiare denaro e ridurre l’impatto ambientale.

