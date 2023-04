‘Troppo poco’: i sindacati minacciano di scioperare nei centri di distribuzione Albert Heine | Belgio

Management e sindacati stanno attualmente negoziando un nuovo contratto collettivo di lavoro. In questo contesto, il rivenditore metterà sul tavolo un aumento salariale del 6% ad aprile e un altro del 2% a gennaio. Il negoziatore del FNV Shivanya Subak ha dichiarato: “Pensiamo che sia troppo poco. Lo stesso vale per i lavoratori stessi”.

Secondo il sindacato, all’inizio del mese si sono già verificati scioperi casuali nei centri di distribuzione di Pijnacker (Olanda meridionale) e Tilburg (Brabante settentrionale). I sindacati CNV e FNV hanno lanciato un ultimatum ad Albert Hagen, dandogli diritto di replica fino a domenica. Se il canale non risponde alle loro richieste, seguiranno azioni.

La FNV chiede “un aumento salariale di almeno il 14,3%” e una somma forfettaria aggiuntiva di 100 euro al mese. In particolare, il sindacato vuole che i salari siano legati all’inflazione, come avviene in Belgio. Inoltre, l’intenzione del management di dimezzare i bonus domenicali è “inaccettabile”. Oltre a Pijnacker e Tilburg, Albert Heijn ha anche centri di distribuzione a Geldermalsen, Hoorn, Zaandam e Zwolle. Il rivenditore impiega circa 6.000 persone, di cui 3.000 lavoratori temporanei.