Trump è un pericolo che l’America non potrà mai più affrontare.

La repubblicana Liz Cheney ha avvertito in uno spot televisivo sulla rielezione dell’ex presidente: “Donald Trump si è dimostrato inadatto alla carica. È un rischio che l’America non potrà mai più correre”.

Il video mostra le immagini dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Liz Cheney non appare nella clip, ma è la sua voce che sentiamo mentre pronuncia il testo.

Liz Cheney è una delle più accanite oppositori di Donald Trump nel Partito Repubblicano, e si è pronunciata contro l’ex presidente in diverse occasioni. Ha anche fatto parte del comitato che indaga sul sequestro del Campidoglio. In precedenza aveva definito il miliardario “la più grande minaccia per gli Stati Uniti” in un altro video promozionale.

La repubblicana, figlia di Dick Cheney, ex vicepresidente del presidente George W. Bush, ha perso il seggio alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alle primarie nel suo stato d’origine, il Wyoming. Tuttavia, i suoi sostenitori all’interno del partito sperano che si candiderà alla presidenza nel 2024.

Il nuovo video promozionale di Liz Cheney andrà in onda mercoledì come parte di un programma della CNN in cui Donald Trump risponderà alle domande dei sostenitori del GOP. Una presenza notevole visto che l’ex inquilino della Casa Bianca ha più volte espresso la sua insoddisfazione per la serie.

Donald Trump intende ricandidarsi per i repubblicani alle presidenziali del 2024. Per farlo, deve prima superare le primarie interne del partito. Attualmente sta conducendo sondaggi di opinione.