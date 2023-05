Stati Uniti: Donald Trump condannato a New York per “tocco sessuale”

L’ex presidente degli Stati Uniti ha condannato a pagare cinque milioni di dollari il giornalista E. Jean Carroll, famoso editorialista della rivista Elle.

Articolo riservato agli abbonati







Reporter negli Stati Uniti

Scritto da Maureen Pekar



Inserito il 05/9/2023 alle 22:48 Tempo di lettura: 4 minuti



ILLa cassa di guerra che Donald Trump ha raccolto per le elezioni presidenziali del 2024 deve essere esaurita rapidamente. Esattamente cinque milioni di dollari, la cifra che l’ex presidente Usa dovrà pagare a una delle sue “vittime”, il giornalista E. Jean Carrol. Questo è il famoso editorialista della rivista

cervo Aveva presentato una denuncia per violenza sessuale e diffamazione contro lo sviluppatore immobiliare. La causa, avviata presso il tribunale civile di Manhattan, prevedeva solo sanzioni pecuniarie, non alcuna pena detentiva. Tuttavia, Donald Trump è stato ritenuto colpevole dei fatti per i quali era stato accusato, avvenuti nel camerino del grande magazzino Bergdorf Goodman sulla Fifth Avenue, vicino alla Trump Tower, alla fine del 1995 o all’inizio del 1996.



Questo articolo è riservato agli abbonati