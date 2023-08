Trova la palla più pesante con due mete!

Questa sfida sembra logica puzzle Il che ti porta a una sfida mentale. è costituito da rRisolvi questo puzzle piuttosto semplice.

Hai una bilancia con due padelle e 8 palline sono uguali. Tuttavia, una di queste palline ha un peso maggiore dell’altra e deve essere determinata utilizzando Raddoppia la scala. Come continuiamo questa sfida logica?

Sfida logica: utilizzare il metodo della divisione

Qui usiamo una bilancia senza pesi, quindi non indica il peso effettivo di ogni pallina. Per fare questo, devi usare metodi alternativi Per ottenere la soluzione più rapidamente.

La prima opzione che puoi usare è Dividi le palline in due parti. In altre parole, devi posizionare 4 palline su ogni barra della bilancia. Una volta che le quattro palline saranno sul vassoio, uno dei due vassoi scenderà perché la pallina risulterà più pesante.

Ma quale palla è più pesante dell’altra? Probabilmente Dividi le palline mettendo solo due palline su ogni vassoio. Facendo molti esperimenti e rimuovendo una pallina, saprai finalmente quale pallina è più pesante. Può essere efficace ma è necessario Più tentativi oltre i due tentativi consentiti.

Quindi qual è il modo più appropriato per determinare la palla più pesante usando la bilancia solo due volte?

Questa è la procedura da seguire per determinare la palla più pesante

Identifica la palla con il peso più alto In soli due tentativil’unica procedura che funziona è Dividete le palline in gruppi di tre e mettetene da parte due.

Per fare questo, passa entrambi i gruppi sulla bilancia e il vassoio che cade per primo contiene sicuramente la palla più pesante. Allora ci sono due opzioni: