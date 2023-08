Medici della città per il soccorso d’urgenza

franceinfo

Dall’inizio dell’estate, l’ospedale di Arcachon (Gironda) era sull’orlo della saturazione. In questione l’afflusso di turisti e la mancanza di badanti. Per evitare un’interruzione dei servizi, i medici di base danno una mano.

In estate, in vacanza, lontano dall’ufficio e dal medico di base, il primo istinto di molti pazienti è spesso quello di recarsi al pronto soccorso se si presentano problemi di salute. Casi di emergenza in questo ospedale situato vicino al bacino di Arcachon (Gerundio), soffrono delle stesse difficoltà a livello nazionale: un aumento del numero di pazienti e, allo stesso tempo, una significativa carenza di caregivers. Il numero dei medici di emergenza è diminuito.

emergenze sature

Pertanto, per evitare la chiusura del servizio, sono stati nominati due medici di medicina generale. Dislocati in edifici prefabbricati, curano i piccoli feriti tutti i giorni, dalle 9 del mattino a mezzanotte. La direzione dell’ospedale sostiene i vantaggi dell’integrazione tra la medicina cittadina e la struttura ospedaliera e sta già anticipando le esigenze di personale per la prossima estate. Nel 2021 in Francia ci sono state 20 milioni di visite al pronto soccorso, un numero che è raddoppiato in 25 anni.