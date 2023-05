“Troppi hamburger”, ha risposto Léna Situations, “Sembra un tacchino”.

E lì, It’s Carnage, la stessa YouTuber ha condiviso i terribili messaggi che ha ricevuto. “Un sacco di hamburger“,”Sembra un tacchino“,”sb lo sollevaOLe cosce sono troppo grandi, peccato“, si può leggere tra gli altri insulti. Sempre nella vicenda, la principale interessata ha deciso di rispondere alle sue critiche.

Scrivi:Sono sempre stata più o meno a mio agio con il mio corpo, fino agli ultimi mesi. Sono ingrassata e lo so. La mia morfologia è cambiata, ne sono consapevole, ma Internet l’ha colto prima di me e vuole condividerlo. Due anni fa, ho scelto di non utilizzare più un filtro per mostrare una foto onesta e inedita della cosa reale. (…) Non appena non entro più nella taglia 36, ​​ricevo “Si mangia bene in mensa” o “Congratulazioni per il bambino”E lei conclude:Spero che il futuro e il senno di poi ci portino solo amore. Ti mando amore.“Buona mentalità.