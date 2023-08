Il piano di Stromae fallì a causa dei belgi e della loro “eleganza”

10 anni fa, Stromae passeggiava visibilmente intorno alla rotonda Louise, nel centro di Bruxelles. La scena è diventata virale su Internet, suscitando forti reazioni ma anche scetticismo. Il maestro aveva davvero problemi con l’alcol? Molto rapidamente, gli utenti della rete sono riusciti a rassicurarsi. E la messa in onda del clip di “Formidable” ha confermato che non si trattava di un’ammissione della debolezza del cantante, ma piuttosto di una trovata pubblicitaria abilmente orchestrata.

Ma non tutto è andato ancora come previsto. In occasione del decimo anniversario dell’uscita dell’album, Racine Carré, project manager di Stromae alla Universal, ha confermato che gli abitanti della capitale non si sono comportati come previsto, cioè fotografando il cantante ubriaco e poi diffondendo le immagini sui social network. . “I belgi, con la loro eleganza, non pubblicano nulla”, ha detto Damien Rainier a Le Parisien.

Dopo aver cancellato il suo tour “Multude”, Stromae ritorna

Effetto stroma e tabbouleh

L'”effetto taboula” previsto dal team del Maestro – che si riferisce a un videoclip del cantante che mangia nella sua macchina, trasmesso dai netizen e condiviso in gran numero – non si è verificato.

I suoi collaboratori dovevano trovare un sostituto. “Ora posso dirlo: lo abbiamo fatto da soli”, ha detto Rainier. “Abbiamo ricevuto alcune clip e ho chiesto al marito di mia sorella, Leroy, che possiede un canale YouTube con 60.000 iscritti, di pubblicarle e di informarsi su alcuni dei siti di notizie che parlavano del video tabbouleh.”

Quando ho intuito che Stromae si nascondeva dietro questo progetto segreto, mi ha convinto ad accettare.