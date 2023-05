Qual è il festival più importante del Belgio?

Ci sono quattro palchi: il Main Stage (85.000 spettatori), The Barn (20.000 spettatori), The KlubC (tre palchi coperti per ospitare 6.000 spettatori) e lo Slope. In totale, il festival riceve una media di 340.000 visitatori ogni anno.

Il mondo del domani

A partire da Tomorrowland, il festival elettrico più grande del mondo. Ogni anno, centinaia di migliaia di partecipanti al festival ballano nel comune di Boom, nella provincia di Anversa, per diversi fine settimana. Se il festival di solito si svolge in un periodo di due settimane, il primo festival dopo il contenimento, organizzato nel 2022, ha raccolto circa 600.000 partecipanti al festival, in tre fine settimana. Durante il mese di luglio, il festival belga vede arrivare gente da tutto il mondo per godersi una scaletta ultra trendy con dj di fama internazionale.

Il progetto ebbe un tale successo che fu esportato all’estero.

Roccia Werchter

Il festival, istituito nel 1975, è anche uno dei più grandi festival del mondo. Si svolge anche all’inizio di luglio in Belgio. Dal 2003 si svolge in quattro giorni.

Ci sono quattro palchi: il Main Stage (85.000 spettatori), The Barn (20.000 spettatori), The KlubC (tre palchi coperti per ospitare 6.000 spettatori) e lo Slope. In totale, il festival riceve una media di 340.000 visitatori ogni anno.

testardo

Vicino a Mons, nell’Hainaut, un altro festival attira molti amanti della musica durante l’estate. Organizzato anche durante il mese di luglio, il festival si è molto evoluto nei suoi 30 anni. Se nell’anno della sua creazione (1989) contava solo 2.000 spettatori, d’ora in poi la situazione è completamente diversa. Nel 2019, non meno di 250.000 persone si sono riunite per cinque giorni presso il parco eolico di Dur.

Eletto Miglior Festival d’Europa nel 2010, il Dor Festival è oggi il più grande evento musicale del Belgio francofono.

cremazione

Festa del Vento. Se puoi ascoltare tutti i tipi di musica là fuori, l’hip-hop ha preso il sopravvento dal 2018. E per diversi anni, il numero di partecipanti al festival ha continuato a crescere. C’erano 25.000 persone nel 2006, 70.000 cinque anni dopo. Nel 2022, 210.000 persone parteciperanno al festival, che si svolge nella regione di Liegi.

L’agente di Bob

Pukkelpop è organizzato vicino ad Hasselt da 38 anni ed è anche uno dei grandi festival in Belgio. Dove diversi stili musicali si incontrano, come rock, hip-hop, musica elettronica e musica contemporanea, decine di migliaia di frequentatori del festival si riuniscono per tre giorni, da giovedì a sabato. In totale, più di 180.000 persone si riuniscono per questo festival.

Il festival è maledetto ormai da diversi anni. Nel 2010, Michael Biehn, cantante e chitarrista dei The Call, è morto per un attacco di cuore. L’anno successivo, all’inizio del festival, due dei loro giganteschi tendoni e schermi crollarono a seguito di un violento temporale. Gli alberi sono stati sradicati, uccidendo cinque persone e ferendone gravemente decine. Nel 2015 una bombola di gas è esplosa nel campeggio, ferendo sette persone.

colore del caffè

Tenuto ogni anno a Bruxelles al Tour et Taxis e poi a Heysel durante l’ultimo fine settimana di giugno, il Color Coffee Festival accoglie tutti i tipi di musica, che si tratti di R&B, Hip-Hop, Soul, Afro e Reggae. , e Dancehall, e non dimentichiamo. Rock ed elettronica.

Il festival riceve una media di 60.000 persone nel corso di tre giorni. Nel 2014, più di 80.000 persone hanno partecipato al festival.

Festa del CORE

In questa classifica dei più grandi festival del Belgio non poteva mancare il CORE festival, ancora poco conosciuto. Lui, che ha ricevuto la sua seconda edizione alla fine di maggio a Osseghem Park, è diventato un festival su larga scala.

Infatti, 40.000 visitatori del festival si riuniscono per rendere omaggio ad alcuni grandi nomi come Ángel, Caballero o Gangas.

L’evento, frutto di una collaborazione tra Tomorrowland e Werchter, punta a crescere ulteriormente negli anni.

E perché non salire in quella classifica.