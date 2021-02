Trasporto scolastico, Garofalo: “Segnalateci eventuali disservizi così da poter intervenire”

La didattica in presenza ha evidenziato le rinnovate criticità del trasporto scolastico, soprattutto in considerazione dei nuovi orari di entrata e uscita da scuola, con notevoli disagi per gli studenti delle scuole superiori.

Ne abbiamo parlato con l’assessore ai Trasporti del Comune di Cava de’ Tirreni, Antonella Garofalo: “Da novembre come Comune partecipiamo al tavolo permanente istituito dal Prefetto di Salerno, con cadenza settimanale per aggiornarci continuamente sull’evoluzione delle criticità e garantire un piano fluido ed adeguato alle esigenze degli utenti. In parallelo, con l’assessore all’Istruzione, Lorena Iuliano, abbiamo attivato un tavolo di confronto con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini per una continua osmosi di informazioni così da poter recepire eventuali disservizi e poterci confrontare come Ente con le aziende di trasporto.”

“Colgo l’occasione – conclude la Garofalo – per fare un appello a genitori e studenti di segnalarci eventuali disagi nel trasporto scolastico così da potere intervenire e cercare di risolvere le criticità quotidiane”.