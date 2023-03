Traffico: Previste nevicate fino a 10 cm in Lussemburgo, allerta attuale e interruzione del traffico

n c / base

I fiocchi di neve sono riapparsi mercoledì mattina in Lussemburgo, segnando una nuova offensiva invernale. MeteoLux ha esteso l’allerta neve fino alle 11 di questo mercoledì in tutto il Paese, con accumuli fino a 10 cm in alcune località. Nelle prime ore del mattino le strade erano scivolose e la polvere da sparo bloccata, che aveva già causato molti incidenti durante il caricamento degli ingressi.

Secondo le informazioni sul traffico delle 9.15, in molti settori, da nord a sud, la velocità media oscilla tra i 20 ei 30 km/h e alcuni assi sono paralizzati. Molti utenti devono essere pazienti sulla strada per la scuola e il lavoro. Alcuni hanno già preferito il lavoro a distanza per il tempo del graduale ritorno alla normalità.

È ora di dare qualche consiglio sul traffico agli automobilisti. L’Automobile Club du Luxembourg (ACL) ricorda che in caso di condizioni invernali (ghiaccio, neve compatta, fanghiglia, chiazze di ghiaccio o nevischio), sono obbligatori pneumatici invernali o per tutte le stagioni. Se dopotutto guidi con pneumatici estivi, ti esponi a un avviso fiscale di 74 euro. Se nevica o il tuo parabrezza si ghiaccia, devi pulire tutte le superfici della tua auto, altrimenti sarai multato di 74€.

“Faresti meglio a posticipare o cancellare i tuoi voli”

L’ACL consiglia inoltre di regolare la velocità e di mantenere una maggiore distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Evitare movimenti bruschi dello sterzo, brusche frenate, brusche accelerazioni e sorpassi stretti. Se il tuo veicolo inizia a sbandare su una strada rettilinea, disinnesta la frizione (n.d.r.: premi il pedale della frizione), frena e controsterza dolcemente. READ Un destroyer de la flotte russe a chassé de ses eaux territorials un sous-marin nucléaire américain, affermare la Russie, les Etats-Unis démentent

Se questa volta la tua auto sta sbandando in una curva, l’ACL consiglia di premere il pedale del freno brevemente e con fermezza e delicatamente in retromarcia, sterzando il volante mentre guardi nella direzione in cui vuoi andare. “Quando le condizioni meteorologiche sono avverse, è meglio posticipare o cancellare i voli e saltare un altro membro ASBL. E se vieni sorpreso nel mezzo di una tempesta di neve, ad esempio, fermati e attendi i servizi di rimozione e distribuzione della neve di Ponts et Chaussées .”

rilascio di pressione

Precauzioni utili quando si inizia