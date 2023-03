Un uomo d’affari belga, sospettato di contrabbando di materiale militare, guidava per conto dei servizi segreti

Questo emendamento al verbale, per eliminarlo dal paragrafo che contiene i presunti dati riservati relativi ai collegamenti tra Thierry Lakhanisky E SGRS, che può rappresentare un problema a livello di processo legale. L’emendamento è stato fatto all’insaputa di tutti e in modo controverso.Secondo il punto di vista dell’avvocato di Thierry Lakhanieski, Emmanuel de Wagter. Quest’ultima, quindi, ha sporto denuncia il 10 gennaio 2023, con costituzione di parte civile, per “falsi verbali” e “uso di falso”. Interrogata dall’RTBF, la Procura di Bruxelles ha dichiarato di aver già ricevuto tale denuncia.

Inoltre, a fine 2022 è stata redatta una richiesta di dimissioni del giudice istruttore. La richiesta di dimissioni non è stata portata avanti dalla Corte d’Appello e le discussioni sono state recentemente allungate dalla Cassazione. Poiché la procedura a questo livello è principalmente scritta, la Corte di Cassazione di solito emette la sua decisione il giorno dell’udienza. In questo caso, hai deciso di prenderti il ​​tempo per pensare. La sentenza si terrà mercoledì 8 marzo.

Dopo averci contattato, Emmanuel de Wagter ha confermato di aver compiuto questi passi. Non desidera specificarlo o commentare ulteriormente al momento. Tuttavia, lo ammette “Se si scopre che il mio cliente ha lavorato per i servizi segreti belgi, e quindi nell’interesse della nostra sicurezza, ciò darebbe un’altra lettura del fascicolo rispetto a quella che porta a dipingerlo come un nefasto trafficante d’armi, cosa a cui si oppone. “