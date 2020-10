Traffico di sostanze dopanti: due denunciati nell’Agro

Traffico di sostanze dopanti, da rivendere presumibilmente ai frequentatori delle palestre. Scattano due denunce nell’Agro

La Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati ha scoperto un probabile traffico di sostanze dopanti, destinate presumibilmente a frequentatori di palestre.

Nel corso di un controllo a Castel San Giorgio, le Fiamme Gialle hanno fermato una Fiat 500 con a bordo due uomini. A bordo hanno rinvenuto un grosso quantitativo di medicinali dopanti: ormoni, steroidi e anabolizzanti.

I due fermati non avevano alcun documento che potesse far risalire alla provenienza della merce. La Procura di Nocera Inferiore ha dunque autorizzato una perquisizione domiciliare per i due uomini. Durante il controllo, i finanzieri hanno rinvenuto altri medicinali, confezioni ed etichette contraffatte. Il tutto probabilmente destinato a essere venduto a frequentatori delle palestre del comprensorio.

Sotto sequestro circa 1.000 euro in contanti, un modesto quantitativo di marijuana, 30.000 pillole e fiale da iniezione, 15.000 tra fascette e scatole di farmaci non in regola. La merce sequestrata, una volta rivenduta avrebbe fruttato circa 60.000 euro.





I due soggetti indagati anche per spaccio di stupefacenti

I due uomini fermati dovranno ora rispondere di contraffazione, ricettazione e detenzione di farmaci o altre

sostanze “dopanti”, finalizzati ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

L’ulteriore accusa riguarda anche lo spaccio di stupefacenti, tenendo conto che parte dei farmaci sequestrati conteneva principi attivi classificati appunto come stupafacenti dalla normativa nazionale.

Da ulteriori controlli è emerso che uno dei due indagati è percettore di Reddito di Cittadinanza. I finanzieri lo hanno dunque segnalato alle autorità competenti per la revoca del beneficio.