Tradimento su “Koh-Lanta”: Denis Brogniart rivela la sua conversazione fuori campo con Teheiura

Imbroglio dichiarato da Denis Brugniart quando Tehiora è stata appena eliminata dopo il consiglio, e si trovava sull’Isola degli Esuli con Alexandra e Kristel. Gli spettatori hanno guardato il presentatore parlare con l’avventuriero per alcuni minuti, e quest’ultimo ha ammesso il suo errore.

>> Leggi anche: Koh Lanta: bistecca, patatine fritte e verdure, il trucco di Tehiura è andato oltre

Dennis Brugniart è rimasto sorpreso: “Non tu!”

Ma ovviamente, prima di essere sotto gli occhi delle telecamere di produzione, i due uomini, che si stimavano molto, si sono scambiati qualche parola in privato. Scambio rivelato sabato da Denis Bruniart sulle colonne di un quotidiano parigino.

« Quando l’abbiamo scoperto, ho detto a Teheiura: non tu, non ora. merda! ‘, mettendo le cose in chiaro, l’ospite ha detto ai nostri colleghi: Dopodiché, non siamo lì per metterlo sul podio. Nessuno è stato ucciso. È un avventuriero eccezionale che ha avuto un momento di debolezza. Rendendosi conto che il suo errore era degno ».