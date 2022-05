Tosmo: Soluzioni, quali sono le parole del 2 maggio 2022?

La soluzione di TUSMO per il Motion Day del 2 maggio 2022?

Tutti i giorni a mezzanotte Posizione eccellente TUSMO.xyz Ti offre di trovare la “Parola del giorno”, che sarà composta da sei a nove lettere. per me 2 maggio 2022la parola cercata è composta da sette lettere e inizia con la lettera “I”.

Se non vuoi cercare la parola del giorno o rimanere senza idee, di seguito troverai un file TUSMO deliberato il 2 maggio 2022.

Dai un’occhiata alla soluzione TUSMO Word of the Day il 2 maggio 2022 un introduzione

SOLUZIONI TUSMO PER IL PADIGLIONE DEL 2 maggio 2022?

“CONTINUAZIONE DEL GIORNO” è un altro gioco offerto quotidianamente, tuttavia, come “PAROLA DEL GIORNO” che ti chiederà di trovare una parola unica, la continuità, per essa, ti darà l’opportunità di cercarne quattro parole su sei e sette Otto e nove lettere. Per i fan di TUSMO che hanno difficoltà a trovare una delle quattro parole di Suite du Jour, ecco TUSMO RISOLTO 2 maggio 2022.

Vedere la soluzione 1 dalla continuazione del 2 maggio 2022 Errore

Cfr. soluzione 2 del seguito del 2 maggio 2022 rocker

Cfr. soluzione 3 del seguito del 2 maggio 2022 tirando fuori

Vedere la soluzione 4 per continuare il 2 maggio 2022 demoniaco

TUSMO, cos’è questo?

il gioco TUSMO Adotta il concetto del popolare programma televisivo Motus, andato in onda su France 2 dall’inizio degli anni ’90 fino al 2019. Per chi non ha mai sentito parlare di Motus e di tutti i derivati ​​che sono apparsi di recente su Internet, le regole sono molto semplici poiché l’obiettivo dei giocatori è trovare la parola con un numero finito di lettere, con un solo indizio per la prima lettera di quella stessa parola.

Naturalmente, le parole da indovinare in francese e devono essere presenti nei dizionari popolari. I partecipanti faranno sei tentativi per trovare la parola. Ogni spettacolo può iniziare solo con il discorso imposto alla giornata. Dopo aver dato il primo suggerimento, appariranno lettere colorate.

Le lettere rosse sono nel posto giusto e nel posto giusto.

Ci sono lettere gialle nella parola, ma sono fuori posto.

Le altre lettere non sono presenti nella parola del giorno.

I più consapevoli di questo avranno capito, ma queste indicazioni sono necessarie per trovare le parole il più velocemente possibile. Devi solo condividere idee o usarle Data soluzione