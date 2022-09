PayPal non accetterà più richieste di rimborso delle spese di spedizione del reso.

PayPal non è solo un servizio comodo e sicuro per trasferire denaro o quando facciamo acquisti online, ma fornisce anche una garanzia delle transazioni relative all’acquisto di beni o servizi offrendo un rimborso in caso di problemi. Ma questo cambierà ora. Come confermato dalla stessa società, infatti, dal 27 novembre 2022 il servizio di pagamento del reso sarà sospeso. Ma cosa accadrà esattamente? Per gli acquisti idonei, PayPal offre sempre etichette di reso gratuite o rimborsa il costo della restituzione degli articoli al venditore, ma come indicato nella pagina del servizio, questo servizio terminerà il 27 novembre 2022.

Attualmente, se possiedi un conto PayPal personale che ha già attivato il servizio, puoi comunque utilizzarlo, ma le nuove iscrizioni non vengono più accettate. Ma come accennato, dal 27 novembre nessuno potrà avanzare richieste del genere. Per richiedere un reso gratuito (hai tempo fino alle 23:59 del 26 novembre), devi seguire questi passaggi:

– Vai alle tue attività.

– Scegli la transazione per l’articolo restituito.

– Segnala il reso e segui la procedura a video.

PayPal non spiega la decisione, affermando semplicemente che “aggiorna e sviluppa costantemente nuove funzionalità per i suoi clienti” e “a volte alcuni servizi devono essere gradualmente eliminati come parte di questi cambiamenti più grandi”. Tuttavia, per coloro che acquistano online, questa non è la fine della Guida alla protezione dell’acquirente. Infatti, PayPal continuerà a rimborsare gli acquirenti che soddisfano i requisiti di idoneità e che non ricevono l’articolo del venditore o ricevono un articolo sostanzialmente diverso dalla descrizione fornita dal venditore. Ricorda che ci sono una serie di requisiti per poter ricevere il rimborso, tra cui la presenza di documenti comprovanti l’acquisto, il fatto che il conto sia regolamentato e altro ancora. Inoltre, se sei tenuto a restituire l’articolo al venditore, sarai responsabile del costo della restituzione.