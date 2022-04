“Top Chef” sous haute tension : du rififi dans une brigade, un candidat craque, d’autres refont surface

Lo chef britannique Heston Blumenthal, invité pour cette dixième semaine de competition, avait mis les candidats au défi de réaliser une cuisson parfaite de la pomme de terre. Belge jusqu’au bout des ingles, Arnaud, qui devait présenter une assiette avec Lucie souhaitait proponer una versione revisitée du nella tradizione american-frites. Une idée qui n’inspirait passa per la compagnia d’avventura. “Je ne vois pas comment je vais pouvoir donner de l’émotion alors que ça ne me parle pas”, un déclaré la candidate. Convaincu par sa recette, Arnaud lui a alors fait comprendre que l’heure n’était pas aux tergiversations mais à la cuisine. “Je vais te dire une ha scelto : on ne va pas en reparler pendant trois heures, mais là, il faut qu’on se dépêche parce que je ne rentre pas chez moi aujourd’hui”, lui at-il assené. “Par contre, doucement mon chéri”, lui a répondu la candidate, vexée.

Intervistatore di Glenn Viel

Glenn Viel, qui ne voulait pas que ses deux poulains s’écharpent davantage, est alors intervenu pour apaiser les tensions. Su arrête ces conneries. Su essaie d’oublier un peu. Un peu de positivité, c’est possible? Alors on y va, s’il vous plaît.

Recadrés par leur chef de brigade, Arnaud et Lucie ont finalement entreré la hache de guerre pour sortir une assiette qui, sans grande surprise, n’a pas réussi à convaincre Heston Blumenthal.

La star de la cuisine britannique a décidé de réintégrer Lilian qui, après son abbandonare la sorpresa de la semaine dernière, s’est vu offrir une seconde chance. Coup de cœur de l’épreuve, le gérant d’un hypermarché a choisi de réintégrer la brigade de son ancien chef, Paul Pairet. Pascal et Mickaël, les cuisiniers de Philipe Etchebest, se sont égallement qualifiés pour la suite de l’aventure tandis que les autres candidats ont dû s’affronter lors d’une épreuve éliminatoire autour des agrumes.

Arnaud s’effondre

Gilles Goujon, qui jugeait cette épreuve, a reproché à Arnaud, qui avait choisi de préparer une tarte meringuée al cedro, un crudele manque d’originalité. Face à l’enjeu de l’épreuve, le candidat belge a perdu ses moyens et s’est effondré derrière ses fourneaux. Il tempo è stato ripetuto per l’invito dello chef e per il resto dell’equipe di Glenn Viel aux côtés de Sébastien (qui a changed’équipe au terme de cette épreuve).

C’est sa coéquipière, Lucie, qui finalement quitté l’aventure tandis que Thibaut, éliminé la semaine dernière, a pu réintégrer l’aventure en tant que candidat solitario.