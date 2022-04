Quand une palette de maquillage détruit complètement la défense d’Amber Heard

Persone e persone

Cela fait déjà deux semaines que le procès opposant les ex-époux Johnny Depp et Amber Heard a recommencé. Cette dernière accusa l’acteur d’avoir été victime de violences physiques et sexuelles, qui lui auraient notamment laissé de nombreuses ecchimosi sur le corps. Au tribunal, sa défense ed expliqué qu’elle utilisait d’ailleurs fréquemment un correcteur de teint de la marque Milani pour les couvrir et les masquer au grand public.

Problema temporale

« Elle est devenue très douée dans l’utilisation des couleurs pour camoufler ses ecchimosi », ainsi déclaré l’un de ses avocats qui avaient avec eux un kit de maquillage de la marque lors d’une des nombreuses audiences. Seul bemol, les deux acteurs se sont quittés en 2016… et la palette en question n’est sortie qu’en 2017. C’est la marque Milani elle-même qui a publié une vidéo partagee sur TikTok. « Vous nous l’avez demandé… que l’on sache que notre kit di correzione a été lancia en 2017 »s’est contentée d’écrire la marque dans unae pubblicazione qui a fait le buzz depuis. « Nous sommes ici pour fournir des faits dans cette affare »ajoute l’enseigne.

Un témoignage qui vient égratigner les déclarations d’Amber Herd. Johnny Depp mantiene quant à lui ce qu’il déclare depuis le début à la barre : « Je n’ai jamais frappé Amber Heard et je n’ai jamais frappé aucune femme dans ma vie ». Il ajoute, fataliste : « Lorsque les allegations ont été faites, lorsqu’elles ont fait le tour du monde, disant aux gens que j’étais un ivrogne menaçant et sous cocaïne, qui battait les femmes… c’était fini. Quelle que soit l’issue de ce procès, à la seconde où ces accusations ont été portées contre moi, et où elles se sont métastasées pour alicenter les médias, j’ai perdu. J’ai perdu, et je porterai cela pour le reste de ma vie. »