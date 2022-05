Tony Bloom, azionista di maggioranza di Union: ‘Un viaggio duro ma meraviglioso’

L’Unione sorride quando è al primo posto, ma anche quando è al secondoFelice Matzo è stato elogiato a lungo lunedì sera nella sala delle nozze del municipio di Saint-Gilles, anzi, si trattava in parte di matrimonio.

I giocatori, la dirigenza, lo staff, ma soprattutto il club sono diventati cittadini onorari di Saint Gilles per mano del sindaco Charles Pique e Maryam Hamdeen, sindaco della foresta. Non tutti erano presenti alla festa. “Alcuni sono già andati in vacanza”Ma non poteva mancare il difensore Seppi van der Heyden, che durante la stagione ha fatto da tramite tra i tifosi e la squadra. “La mia ragazza era tipo, ‘Ti rendi conto?'” “E gli ho detto: ‘No!’ Che sia qui a Saint-Gilles o più lontano, ovunque in Belgio, è incredibile che tutte queste persone siano lì per noi. Avrò bisogno di qualche giorno per realizzarlo.’

C’era il presidente Alex Muzio, oltre a Tony Bloom, l’azionista di maggioranza. “Vorrei innanzitutto congratularmi con tutto il club, dallo staff tecnico ai giocatori, per questa bellissima stagione che si è avverata.Il proprietario di FC Brussels e Brighton, lanciato nella Premier League inglese.A metà ottobre stavo tornando dalla partita Norwich-Brighton quando stavano giocando Union-Syrange (ndr: vittoria per 4-2 dopo 0-2 sconfitta per 10-11). Quel giorno, ho capito che la squadra può fare cose speciali in questa stagione. Quando abbiamo deciso di acquistare il club con Alex Muzio, abbiamo visto che era un gigante addormentato con grandi tifosi e grande cultura. È stato un viaggio difficile ma meraviglioso. Sebbene Al Ittihad non sia stato il campione del Belgio, i giocatori rimarranno nel cuore della gente in futuro”.