Roland-Garros: David Goffin elimina Jiri Lehecka e torna al successo nel Grande Slam

Il belga vince quattro set (6-4, 4-6, 6-4, 6-4) e passa al secondo turno. Allo stesso tempo, ha posto fine alla sua serie di sette incontri senza una sola vittoria del Grande Slam.

Di Yannick Goebbels con Bilga

Pubblicato il 24/05/2022 alle 13:33 Tempo di lettura: 2 minuti



Dottl’appassionato Goffin (ATP 48) è stato l’ultimo rappresentante dell’unità belga a prendere parte al Roland-Garros, questo martedì sul campo n. 11. Il 31enne di Liegi, che gareggerà all’11° Open di Francia tempo, ha trovato il ceco Jiri Lejica (ATP) 77), 20 anni, che ha sconfitto nel primo round dell’ATP Masters 1000 a Monte-Carlo, il mese scorso.







Rimbalzato dopo aver vinto il titolo sulla terra battuta a Marrakech, all’inizio di aprile, dopo un periodo molto complicato, David Goffin ha confermato il suo buon comportamento a Parigi, dove il suo miglior risultato è rimasto nel raggiungere i quarti di finale, nel 2016, contro l’austriaco. Domenico Tim. Così, ha concluso la sua serie di sette partite consecutive senza una sola vittoria del Grande Slam… Martedì ha vinto 6-4, 4-6, 6-4, 6-4.













E così David Goffin ha firmato il suo primo successo nel Grande Slam da quando ha perso il suo 16° round agli US Open 2020 contro il canadese Denis Shapovalov. Da allora, il belga N.1 non è stato in grado di passare un round in un torneo importante. È anche la prima volta in tre anni che vince una partita al Roland Garros, prendendo il timone nel 2020 e nel 2021, perdendo successivamente contro gli italiani Yannick Sener e Lorenzo Mossetti.













David Goffin affronterà al secondo turno la vincitrice del match tra l’americana Frances Tiafoe (ATP 27/N.24) e il francese Benjamin Ponzi (ATP 52), e avversario martedì al Simon Mathieu.