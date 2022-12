Ti sono rimaste ancora le tue monete da 5, 10 o 20 centesimi? Questa moneta manca nei negozi

Febelfin, Comeos e Unizo hanno dichiarato giovedì in una dichiarazione congiunta che le monete da 5, 10 e 20 euro non circolano abbastanza, il che sta causando carenze di queste monete tra i commercianti e le banche. Le tre organizzazioni richiedono di pagare più elettronicamente o di saldare l’importo specificato.

Gli spiccioli vengono usati sempre meno, soprattutto dopo la pandemia di coronavirus. A causa della crisi in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, c’è una carenza di materie prime, che impedisce alle autorità di contribuire al rifornimento di pezzi di ricambio.

Febelfin, Unizo e Comeos chiedono quindi ai commercianti di pagare il più possibile digitalmente, comprese le piccole somme.

Le tre organizzazioni chiedono ai consumatori che pagano in contanti di pagare anche in monete da 5, 10 e 20 centesimi. Queste monete possono anche essere donate in beneficenza. La dichiarazione afferma che i consumatori che hanno monete di grandi dimensioni da 5, 10 e 20 centesimi possono comunque recarsi in banca per depositarle.

“Ci sono molte monete emesse e al momento non sanno come fare nuove monete, per mancanza di materie prime. Rischiamo di rimanere senza monete da 5, 10 e 20 cent”, ha detto. spiega Wim Van Adom, Chief Economic Officer di Comos.

Situazione difficile per alcuni commercianti. Alcuni offrono prezzi tondi.

Per rimettere in circolazione queste monete ci sono diverse soluzioni. Le banche offrono un servizio di cambio monete per le banconote, oppure macchinette che convertono le monete in buoni in alcuni supermercati.