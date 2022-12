Come la Compagnia di Liegi, Jouets Broze, sventa ripetute trappole di crisi

Dicembre è un periodo impegnativo per i negozi di giochi. Ma è un settore che ha sofferto negli ultimi anni crisi dopo crisi. Con la pandemia sono state imposte restrizioni ogni volta poche settimane prima di Pasqua, San Nicola o Natale. Con incredibili cali nelle cifre di vendita inevitabilmente. Non è il momento di guardare indietro alla ripresa, ora petrolio, gas ed elettricità stanno diventando più costosi, l’inflazione sta accelerando e il potere d’acquisto sta diminuendo. Tuttavia, Cedric Halling, portavoce di Joys Pros, continua a sorridere. Questa catena a conduzione familiare con sede nella regione di Liegi, con venticinque sedi, è la numero uno nel mercato belga francofono. In questo episodio di Primo sugherolui spiega: “Il carrello medio per cliente sta diminuendo, è vero, ma il numero di visite ai nostri negozi sta aumentando; è il servizio che ci permette di respingere la concorrenza dei mercatini dell’usato e dei siti di vendita online”.

Secondo lui è come se una forma di magia fosse ferma e attraversasse sempre raggi diversi. Durante l’intervista, ha dettagliato la strategia dell’azienda per adattarsi ai cambiamenti della società: Il cambiamento climatico mette in discussione le importazioni di prodotti asiatici (“Ma alla fine offriamo poca industria cinese, rispetto al tessile, per esempio”); Discuti le questioni di genere (“Siamo stati i primi a rimuovere lo striscione Girls, ma non rimuoveremo il colore rosa dalle pagine delle bambole del nostro catalogo.”). Non abbastanza, a quanto pare, per offuscare le prospettive di crescita del gruppo…