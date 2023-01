Thorgan Hazard tra PSV e Inghilterra

In sole 14 partite di campionato, il nativo di La Louvière non è mai riuscito a essere decisivo. Solo un gol a Copenaghen nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League gli ha permesso di mettersi in mostra. Cosa che non basta per un giocatore del suo calibro.

Spesso confinato al suo ruolo in panchina, il fratello di Eden ha dovuto trovare una soluzione per allungare di 454 minuti il ​​suo tempo giovanile in Bundesliga. Dopo quasi un decennio in questo paese, Brainois ha diverse soluzioni.

La stampa olandese lo manda a Eindhoven. Marcel Brands, direttore tecnico del PSV, sta attivamente negoziando con il Dortmund per attirare il belga. Sotto contratto fino a giugno 2024, il giocatore aveva già concordato il contratto con i capitani olandesi.

Everton in piena

Il caso non è ancora finito. Il centrocampista offensivo può esplorare l’Inghilterra e la Premier League. In difficoltà in campionato con un penultimo posto in classifica, l’Everton vorrebbe assicurarsi i suoi servizi. Resta da vedere se il nostro connazionale preferirà lottare per il titolo con il PSV o lottare per il mantenimento con i Toffees.

