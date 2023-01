Novak Djokovic vince gli Australian Open per la decima volta nella sua carriera

Il 35enne giocatore serbo ha battuto in finale il greco Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5). Quest’ultimo diventerà nuovamente terzo al mondo lunedì, dietro allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha saltato Melbourne per infortunio.

Una volta confermata la vittoria su un ultimo errore del suo avversario, Djokovic è salito nel suo box per baciare la sua squadra, compreso il suo allenatore Goran Ivanisevic e sua madre Djana, e lì è scoppiato in lacrime.

Ha avuto il controllo per tutta la partita e non sembrava affatto infastidito dal suo infortunio al bicipite femorale. Ha anche giocato per la prima volta nel torneo senza una fasciatura ingombrante.

Come Nadal al Roland Garros, Djokovic non ha mai perso in finale a Melbourne dove ora detiene il record di dieci titoli.

Dopo essere stato espulso dall’Australia lo scorso anno prima dell’inizio del torneo, Djokovic non ha potuto fare a meno di notare il forte ritorno di Rafael Nadal, che ha fatto un passo avanti nella corsa ai titoli del Grande Slam con la sua 21esima incoronazione (20 per Djokovic e Federer) . Pochi mesi dopo, lo spagnolo ha spinto il suo vantaggio al Roland Garros.

Dopo aver vinto Wimbledon ma essersi visto negare l’accesso agli US Open, il serbo ha dovuto aspettare il ritorno del maggiore australiano domenica da Nadal.

Queste impossibilità di giocare e la mancanza di punti distribuiti a Wimbledon gli hanno fatto perdere il primo posto lo scorso anno.

Lo ha riconquistato domenica e lunedì inizierà la sua 374a settimana al vertice della gerarchia mondiale, un nuovo record. Dal 2021 detiene anche il record per numero di stagioni terminate al N. 1.

Dal canto suo, Tsitsipas stava giocando la sua seconda finale del Grande Slam dopo il Roland Garros nel 2021 dove era già stato battuto da Djokovic, ma in cinque turni e dopo aver vinto i primi due.