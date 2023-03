[Concours] Muplodocus è disponibile in Pokémon UNITE

Muplodocus è ora disponibile in Pokémon Unite. La linea ufficiale è terrena: “Esercitati alla vittoria con questo tipo di Drago Difensore specializzato in province appiccicose”.

Puoi ottenere Muplodocus per 12.000 monete o 575 gemme dal negozio Unit Combat Bureau. Stai attento perché Muplodocus può essere ottenuto solo per Aeos Gems entro i primi sette giorni dall’arrivo.

Abilità di Muplodocus: Appiccicoso

talento appiccicoso Rallenta gli avversari mentre il Muplodocus guarisce. Quando Muplodocus ha un attacco, ha una certa possibilità relativa di diffondere la melma in giro. Melma infligge danni ai Pokemon avversari e applica loro un effetto appiccicoso rallentato per un breve periodo. l’influenza appiccicoso Il tempo di recupero riduce la velocità di movimento e può essere accumulato fino a quattro volte per Pokémon avversario. Quando un Pokémon con questa abilità entra nell’erba alta, ripristina continuamente una quantità fissa di HP finché non attacca o esce dall’erba alta. Una volta attivato, l’effetto curativo si trasferisce alla guarigione.

Meta potenziale?

Il “drop off” è una caratteristica distintiva dello stile di gioco di Muplodocus, che lo rende uno dei difensori più singolari del gioco Pokemon unitevi. È in grado di bloccare un attacco corpo a corpo su un Pokémon con un danno lento e costante nel tempo che applica spargendo melma attraverso la sua abilità appiccicosoo attraverso i suoi potenti attacchi. Megawa et al Bomba acida È anche particolarmente efficace nel rallentare i bersagli chiave in mischia e quindi proteggere gli attaccanti della squadra.

Guadagna 2 gettoni evocando un Muplodocus

