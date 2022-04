Il cadeau de mariage hors de prix di David Beckham a son fils

Persone e persone

Quand on aime, on ne compte pas, c’est bien connu. David Beckham a pris ce proverbe au pied de la lettre puisqu’il vient de faire un cadeau très couteux à son fils à l’occasion de son mariage.

Ce lo stessodi 9 aprile, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz se sont dit “oui” lors d’une cérémonie en Floride. Pour l’occasion, du beau monde avait fait le déplacement, la famille, les amis et de nombreuses célébrités. Si tous les invités ont dû gâter comme il se doit l’heureux couple, c’est sans conteste le père du marié qui a été le plus généreux.

Di fatto, David Beckham ha offerto un’offerta per una Jaguar XK140 del 1954 per la folle somma di 418.000 euro. La voiture a été entièrement repeinte, rénovée et électrifiée. Elle revêt une couleur Exclusive qui a été composée spécialement pour les Beckham et qui leur est réservée. En d’autres mots, cette couleur très spéciale ne pourra jamais être utilisée par quelqu’un d’autre.

«Cette voiture remarquable est le cadeau parfait pour son fils Brooklyn et sa belle-fille, Nicola, le jour de leur mariage. À tous les égards, cette extraordinaire voiture classique électrique de Lunaz simboleggiano un avenir radieux », un esplicito David Beckham. Rappelons que l’ancien joueur de football è l’un des investisseurs de l’industrie de restauration automobile Lunaz.